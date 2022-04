„Das Bewusstsein steigt“

Wo sind Sie geografisch unterwegs?



Frühwirth: Unsere Vertriebs- und Service-Leute sind österreichweit unterwegs. Unsere Kund*innen dürfen zu Recht von uns erwarten, dass bei etwaigen Störungen jemand zeitgerecht vor Ort ist. Zusätzlich betreuen wir Einzelprojekte jenseits der Grenzen, dabei arbeiten wir mit Partner*innen zusammen.



Was bieten Sie Ihren Kund*innen?



Frühwirth: Unser Kernprodukt ist die USV-Anlage samt Speicher. Wobei wir nicht einfach das Produkt verkaufen und aufstellen, sondern ein Rundum-Paket anbieten. Um seinen Zweck zu erfüllen, muss das System homogen sein – von den Zuleitungen über den Aufbau bis zur Absicherung der Verbraucher. Auch die Räumlichkeiten müssen passend sein. Wir planen das USV-System, setzen es mit Partnerfirmen um und übernehmen danach die laufende Betreuung. Die Service-Vereinbarung beinhaltet eine jährliche präventive Überprüfung sowie Störungsdienst und Rufbereitschaft. Mittlerweile betreuen wir rund 1.000 USV-Systeme in ganz Österreich.



Wohin geht die Entwicklung produktseitig?



Frühwirth: Im USV-Segment ganz klar in Richtung Modularität. Modulare Anlagen bieten höhere Verfügbarkeit, mehr Flexibilität und erlauben die Bildung von Redundanzen. Gerade in Rechenzentren muss das USV-System mit den Anforderungen mitwachsen können. Im Bereich der Speicher setzen wir nach wie vor hauptsächlich Bleitechnologie ein. Die Technologie ist bewährt und erprobt, hier sind auch die notwendigen Entsorgungssysteme vorhanden. Lithium-Speicher empfehlen sich dann, wenn wenig Platz vorhanden ist oder – aufgrund der höheren Zyklenfestigkeit – wenn die Batterie auch als Pufferspeicher verwendet wird.



Die Auftragslage ist in den meisten Bereichen der Elektrotechnik gut, aber Lieferengpässe bremsen das Geschäft. Wie geht es Ihnen damit?



Frühwirth: Die Verfügbarkeit beginnt beim Lager. In dieses haben wir viel investiert hier in Horn. Auch stehen wir in intensiver Kommunikation mit den Lieferanten. Dadurch sind wir bei der Versorgungslage gut über die Runde gekommen. Sichere Stromversorgung und Blackout-Gefahr beschäftigen die Unternehmen – das merkt man. Wir sind zuletzt in Summe zwischen zehn und 20 Prozent gewachsen. Wobei wir stets auf nachhaltiges Wachstum und langfristige Partnerschaften achten. Schließlich muss auch das Service sichergestellt sein.