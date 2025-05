Mit dem technischen Fortschritt steigen die Anforderungen an Batteriespeicherlösungen. Neue Systeme sind modular aufgebaut, kombinieren Energiemanagement, Wechselrichter und Speicher in einer Einheit und lassen sich flexibel skalieren. Sie müssen sich nahtlos in die bestehende Netzstruktur integrieren lassen, auch in Bezug auf Schutzkonzepte und Kommunikation. Parallel wächst der Bedarf an Transformatoren, um die Speicher mit dem Netz zu koppeln. Auch hier gilt: Verfügbarkeit und kurze Reaktionszeiten sind entscheidende Faktoren.

„Technologische Potenziale allein reichen nicht aus“, so Bouyer. „Damit Batteriespeicher künftig nicht nur Renditen ermöglichen, sondern auch einen spürbaren Beitrag zur Netzstabilität leisten, braucht es klare regulatorische Leitplanken und systemdienliche Anreize.“ Nur dann gelinge der Spagat zwischen Versorgungssicherheit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. „Was das angeht, sind wir sehr zuversichtlich!“