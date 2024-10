„Die Stromnetze sind das Rückgrat eines erneuerbaren und sicheren Energiesystems“, erklärt Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie. „Wir gehen davon aus, dass wir für den Ausbau unserer Erzeugung bis 2040 die Kapazität unserer Netze verdreifachen müssen“, so Schmidt. Auch der Flexibilitätsbedarf - also die Möglichkeit, elektrische Energie zeitlich zu verlagern - wird in den kommenden Jahren steigen.



„Die Strommengen, die wir vom Sommer in den Winter und von einer Woche in die nächste verschieben müssen, werden sich etwa verdoppeln. Die Energie, die vom Tag in die Nacht verlagert werden muss, sogar vervierfachen. Damit das gelingt, brauchen wir auf allen Ebenen gut ausgebaute und leistungsfähige Netze - und die Projektbetreiber brauchen Planungssicherheit“, sagt Schmidt.



⇨ Gut zu wissen: Die Netzinfrastrukturpläne von Energie Klagenfurt, Energienetze Steiermark, eww, Feistritzwerke STEWEAG, Innsbrucker Kommunalbetriebe, KNG-Kärnten Netz, Linz Netz, Netz Burgenland, Netz Niederösterreich, Netz Oberösterreich, Salzburg Netz, Stromnetz Graz, TINETZ-Tiroler Netze, Vorarlberger Energienetze und Wiener Netze sind hier abrufbar.