Die Energiewirtschaft befindet sich im Wandel. Die herausfordernde Lage am Energiemarkt macht deutlich: Nicht nur die Verfügbarkeit von Energie, sondern auch die Optimierung von Kosten und Ressourcen gewinnt zunehmend an Bedeutung – für Industriebetriebe ebenso wie für Energieversorger. Auf der Messe The Smarter E Europe in München stellte TTTech Zyne, ein Joint Venture des Energieversorgers Verbund und des Hightech-Unternehmens TTTech, eine innovative Echtzeit-Plattform vor, die genau hier ansetzt: Sie vernetzt Energieversorger mit energieintensiven Unternehmen und ermöglicht durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten die Optimierung von Energiekosten und Marktrisiken.

Die Plattform basiert auf einer Edge-to-Cloud-Architektur, die eine ausfallsichere lokale Datenverarbeitung mit standortübergreifender Analyse und Weiterverarbeitung in der Cloud kombiniert. So entsteht ein digitales Energie-Ökosystem, in dem TTTech Zyne Energieversorger und Industriebetriebe miteinander verbindet. Dort werden Daten ausgetauscht und für unterschiedlichste Echtzeitanwendungen genutzt – mit dem Ziel, energiewirtschaftliche Prozesse und Angebote auf verschiedenen Ebenen zu optimieren

