Die ASFINAG ist damit laut eigenen Angaben der erste Autobahnbetreiber in Europa, der ein derartiges Klimaschutz-Projekt umgesetzt hat. „Und dieses Projekt ist erst der Anfang“, versichert ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl. „Unser Ziel ist es, alle unsere Standorte zu Vorzeigeobjekten zu machen und jede Möglichkeit für die Erzeugung von erneuerbarer Energie zu nutzen.“ Der Preis sei eine tolle Bestätigung für die aktive Umsetzung der Nachhaltigkeits-Strategie, in welcher der Ausbau von erneuerbarer Energie in Kombination mit intelligenten Energielösungen wie die Smart Grid-Anlage eine wesentliche Rolle spiele, ist ASFINAG-Geschäftsführer Andreas Fromm erfreut.

Zudem errichtet die ASFINAG auch Photovoltaik-Anlagen entlang der Strecke sowie bei Autobahnmeistereien. Ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll sind diese vor allem auf den Portalen von Tunnel, wo der erzeugte Strom direkt verbraucht werden kann. Acht dieser Anlagen sind bereits in Betrieb (in Salzburg auf der A 1 Salzburg-Liefering, in Kärnten auf der A 10 Trebesing, Katschberg, Wolfsberg, auf der S 10 in Oberösterreich der Tunnel Manzenreith, auf der S 1 in Niederösterreich/Wien der Tunnel Rustenfeld sowie in der Steiermark auf der A 2 der Herzogbergtunnel und auf der A 9 Pyhrnautobahn bereits seit 2013 der Plabutschtunnel bei Graz).