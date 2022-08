Verbund und Microsoft gehen eine technologische Partnerschaft ein, die auch weit über die Grenzen der beiden Unternehmen wirken soll. Entlang der Verbund Digitalisierungs-Strategie soll auch eine digitale Plattform entstehen, die Lösungen für die Energiebranche anbieten wird. Die Details und Ziele wurden in den letzten Monaten gemeinsam ausgearbeitet. Darüber hinaus wird Microsoft auch bei der angekündigten Cloudregion Österreich in seinem neuen Rechenzentrum auf 100 Prozent nachhaltigen und CO 2 -freien Strom von Verbund setzen. Verbund wird künftig mit Microsoft Cloud-Technologien wie der Hybrid-Cloud-Plattform Azure arbeiten. Man hat vor, in den nächsten drei Jahren einen Anteil der Verarbeitungskapazitäten von Verbund in intelligente Cloud-Plattformen zu verlegen. Verbund wird für seine Mitarbeiter*innen außerdem Office 365 einführen.