Aktuell arbeitet XXXLutz auch an einem eigenen Ökosystem für 100 Prozent regionalen Ökostrom, indem schrittweise PV-Anlagen auf Einrichtungshäusern und Servicecentern installiert werden. Auch der Ausbau von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge sei in Österreich bereits in Planung, so der Möbelhändler. „Jede Kilowattstunde, die in unser Netz eingespeist wird, stammt aus 100 Prozent erneuerbaren Quellen und trägt zu einer nachhaltigeren Zukunft bei", wie Matzner betont.



Die Premiere von XXXLutz als Stromanbieter aus der Einrichtungsbranche ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit Maxenergy. Denn als Voraussetzung, um Strom anbieten zu können, ist die Zusammenarbeit mit einem eingetragenen Energieversorgungsunternehmen nötig. Bei der technischen und digitalen Umsetzung des Tarifrechners inklusive Kundenportal unterstützt das Green-Tech-Unternehmen backbone.one. „Diese Partnerschaften stärken unser Engagement für die nachhaltige Energieversorgung, unterstützen die Entwicklung ebenso wie die Implementierung neuer, umweltfreundlicher Technologien und geben uns Impulse für die verantwortungsvolle Gestaltung der Zukunft", so Matzner abschließend.