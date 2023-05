Im vergangenen Jänner brachte Elektrogroßhändler Rexel Austria die Branche erstmals auf einer eigenen Leistungsschau in Wels zusammen (Elektropraxis@Punktum berichtete). Lobende Worte für die Premiere gab es dabei nicht nur von Fachmedien, sondern auch von den rund 4.000 Fachbesucher*innen und mehr als 130 Lieferanten, die am Event teilnahmen. Nach der erfolgreichen Premiere plant das Rexel-Team nun bereits die nächste Auflage: Die Rexel Expo wird am 24. und 25. Jänner 2024 unter dem Motto „Innovation schafft Lösungen“ im Messezentrum Wels (Oberösterreich) stattfinden.

„In jedem Fall wollten wir ein wiederkehrendes Format schaffen. Das positive Echo hat uns dazu bewogen, die Rexel Expo bereits im nächsten Jänner wieder zu veranstalten" freut sich Hans-Peter Ranftl, CSO von Rexel Austria, über den regen Zuspruch. Man habe bereits Anfragen von bisherigen Ausstellern erhalten, dass sie nächstes Mal gerne noch mehr Fläche zur Verfügung hätten. Zudem sei man bereits mit vielen neuen Partner*innen in Kontakt.