Controllino-Gründer Marco Riedesser : Controllino steigt in Gebäudeautomation ein

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Controllino-Gründer und -CEO Marco Riedesser ist ein Fan offener Standards. Zur Hannover Messe steigt sein Unternehmen in die Gebäudeautomation ein, wie er gegenüber „Elektropraxis“ ankündigt. Eine Kampfansage an KNX, Dali und Co.?