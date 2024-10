Vor drei Jahren initiierte Eplan einen „Runden Tisch der Gebäudeautomation“. Seitdem fand dieser in Deutschland und der Schweiz statt. Im Juni dieses Jahres nun trafen Experten rund um das Elektro-Engineering in Nussdorf am Attersee zusammen.



„Der Runde Tisch befasst sich mit den Voraussetzungen, um die digitale Wertschöpfungskette eines Gebäudes – von der Spezifikation einer Baumaßnahme bis zum Betrieb – möglichst perfekt mit unseren Software-Werkzeugen abzubilden“, so Rolf Schulte, Global Vertical Market Manager Building Technologies bei Eplan. Die zu behandelnden Themen reichten von der Datenerfassung und dem Datenaustausch zwischen externen Systemen und Projektbeteiligten über die Datenqualität in der Planung und die Beachtung von Normen bis hin zum Fehlen klarer Auftraggeber-Vorgaben.



