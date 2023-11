Erst kürzlich entwickelte Loxone Automationslösungen für eine McDonald’s-Filiale im Schweizer Hendschiken. „Der Return-on-Investment wurde dort in nur drei Monaten erreicht“, so Keinberger. Das überzeugt: Das Mühlviertler Unternehmen darf nun 400 polnische Filialen ausstatten.



Ein Vorzeigeprojekt in Sachen Gebäudeautomation ist die jüngst offiziell eröffnete Loxone-Zentrale in Kollerschlag. Für den Bau wurden hunderte neuer Software-Features entwickelt, um Gebäudeprozesse optimal abzubilden.



Das geht bis in Details: Bleibt ein Arbeitsplatz unbesetzt, wird die Beleuchtungsfarbe automatisch von Weiß zu Orange gedimmt – die Energieersparnis dadurch liegt bei 98 Prozent. Auch Lüftung, Heizung und andere Systeme passen sich an An- oder Abwesenheit von Menschen an. Macht in Summe 40 Prozent weniger Energieverbrauch als in konventionellen Gebäuden.