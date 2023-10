Wie ist aus Ihrer Sicht die Lage im Freileitungsbau? Sind wir schnell genug bei der Schaffung der Infrastruktur für die Energiewende?



Androsch: Die Salzburgleitung, mit 128 Kilometern Länge, ist bald fertig gestellt. Der Zeitraum zwischen der Einreichung und der Inbetriebnahme beträgt mehr als ein Vierteljahrhundert. Wir benötigen rund 1.000 Kilometer zusätzliche Leitungskapazität in Österreich, dazu Transformatoren und Umspannwerke. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, wird das Jahrhunderte dauern. Derzeit basieren noch 60 Prozent unseres Energieverbrauchs auf fossilen Energieträgern. Wenn wir unser Energiesystem auf erneuerbare Energien umstellen und den Klimaschutz vorantreiben wollen, benötigen wir auch Speicherlösungen für Strom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft. Und Technologien, um CO 2 einzufangen, zu speichern und zu remineralisieren. Letzteres erprobt RHI zurzeit gemeinsam mit einem australischen Startup. Wir müssen technologieoffen sein.



Gibt es Vorbilder in Europa, die aus Ihrer Sicht ihre Hausaufgaben gemacht haben?

Androsch: Die sehe ich vor allem in den Niederlanden, Skandinavien und der Schweiz. Der Pro-Kopf-Ausstoß von Kohlendioxid ist in Österreich doppelt so hoch wie in der Schweiz - und das, obwohl unser Pkw-Bestand im Schnitt jünger ist als jener unseres Nachbarlandes. Warum? Weil die Schweizer über ein gut ausgebautes Schienennetzwerk verfügen. Im Bereich des öffentlichen Verkehrs wurde bei uns in der Vergangenheit unendlich viel versäumt. Mit einer Tattoo-Aktion für das Gratis-Klimaticket wird man das nicht aufholen können. Was wir brauchen, sind nicht Vorschriften, Verbote und Gebote, sondern konkrete Umsetzungen. Gemeinsam mit der GKB durften wir ein in dieser Hinsicht richtungsweisendes Projekt umsetzen.