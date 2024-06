Der scheidende Präsident Kari Kapsch erhielt den OVE-Award für sein Engagement der vergangenen Jahre. „Als Präsident hat Kari Kapsch die Entwicklung des OVE in den vergangenen Jahren sehr positiv gestaltet. In durchaus herausfordernden Zeiten hat er sich mit großem Engagement eingebracht, Initiativen und Projekte angeregt und auf diese Weise die Weichen für eine erfolgreiche Gegenwart und vielversprechende Zukunft gestellt“, so Fida in seiner Laudatio. Michael Altenhuber erhielt für seine herausragende Verdienste um die elektrotechnische Normung die OVE‐Ehrennadel. Der Vorsitzende des Technischen Komitees IS „Installations‐ und Schaltgeräte“ engagiert sich bereits seit über 35 Jahren auf nationaler und internationaler Ebene.



Im Anschluss an den formalen Teil der Generalversammlung hielt Tanja Kienegger, Geschäftsführerin von Siemens Mobility Austria, einen Vortrag über die digitale Zukunft der Mobilität. Sie gab den OVE-Mitgliedern einen Überblick über die aktuell spannendsten Projekte von Siemens Mobility Österreich, skizzierte die größten Potenziale für die Modernisierung der Bahn und zeigte auf, wie neueste Technologien nachhaltige Mobilitätslösungen prägen werden.