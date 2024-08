Verbund baut das Photovoltaik-Geschäft für Enkdund*innen aus. Das Energieunternehmen stockt seine 50-Prozent-Beteiligung, die es seit 2015 an Solavolta hält, mit sofortiger Wirkung auf und übernimmt den in St. Margarethen ansässigen Betrieb zur Gänze. Das Unternehmen führt jährlich bundesweit rund 1.000 Installationen von Photovoltaikanlagen inklusive Beratung und Planung durch und beschäftigt rund 80 Mitarbeitende. Mit der Übernahme wird im Jahr 2008 von Horst Bauer und Günter Krupitza gegründete Unternehmen in den PV-Geschäftsbereich für Endkund*innen von Verbund eingegliedert. Der Firmenname bleibt bestehen.



