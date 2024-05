Go Green Energy und Otovo haben eine gemeinsame Partnerschaft bekannt gegeben: Gemeinsam bringen der Energieanbieter sowie die digitale Plattform für Solar-Anlagen Photovoltaik auf österreichische Dächer und erleichtern es, grüner Strom zu erzeugen und ins Netz einzuspeisen. Herzstück der Kooperation, mit der private Haushalte und potenzielle Neukunden in ganz Österreich angesprochen werden, ist eine gemeinsame Online-Plattform.

Dort sind neben Informationen zu Go Green Energy Produkten vor allemzu finden – von der Installation einer Solar-Anlage durch Otovo bis hin zum jeweils passenden Einspeisetarif von Go Green Energy. „Als innovatives und digitales Energieunternehmen denken wir an morgen und bieten Strom zur Gänze aus erneuerbaren Energiequellen. Otovo und deren Zugang, Solar schnell und einfach auf heimische Dächer zu bringen, ergänzt hier wunderbar unser Angebots- und Service- Portfolio", beschreibt, Geschäftsführer bei Go Green Energy.