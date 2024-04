Ebenfalls kürzlich bekannt gegeben, wurde eine Zusammenarbeit zwischen OeMAG, APG und Fronius zur Nutzung aggregierter Erzeugungsdaten. Ziel der Kooperation ist, die durch starke Einspeiseschwankungen von Photovoltaik verursachte Netzbelastung bestmöglich auszugleichen (insbesondere in der „Mittagsspitze“). Bei einem Austauschtermin im März auf höchster Ebene wurden die ersten Schritte besprochen.



„Für uns als Übertragungsnetzbetreiber ist es essenziell zu wissen, wie viel Strom erzeugt und ins Netz eingespeist wird. Durch unsere Kooperation werden wir hier einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und Flexibilisierung des Stromsystems machen", betont Gerhard Christiner. Umso mehr Informationen allen Akteuren im Energiesystem zur Verfügung stünde, umso besser und effizienter würde auch die versorgungssichere Transformation des Energiesystems gelingen, so der APG-Vorstand. Ziel der APG sei es, mit einem intelligenten Netzmanagement maximale Netzkapazität für die Erneuerbare Energie zur Verfügung zu stellen.



Die drei Unternehmen bündeln auf Initiative von OeMAG-Vorstandsmitglied Horst Brandlmaier ihre Kräfte, um gemeinsam die Energiewende voranzutreiben. „Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Nutzung qualitativ hochwertiger Onlinedaten, um so eine effizientere Nutzung der bestehenden Netzinfrastruktur sicherzustellen. Durch bessere Informationen über die Erzeugungsstruktur und Hinzunahme flexibler Kapazitäten kann auch zukünftig ein weiterer Zubau von erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen sichergestellt werden", schließt sich Horst Brandlmaier an. Nur wenn man auch über die aktuell eingespeiste Strommenge im Bilde sei, können auch kurzfristig auf absehbare Erzeugungsschwankungen reagiert werden, führt er weiter aus.



Hier kommt Fronius ins Spiel: Das österreichische Unternehmen setzt auf Wissensaustausch. Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß dazu: „Das Ziel ist es, verfügbare Daten so aufzubereiten, dass diese dabei helfen, die Belastung des Stromnetzes so gering wie möglich zu halten, indem die Planbarkeit der Einspeisung verbessert wird."