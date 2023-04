In den letzten Jahren hat sich das Berufsbild der Elektrotechniker*innen gewandelt. Die Branche erlebt durch die Digitalisierung und neue Smart Home Technologien eine zunehmende Nachfrage, für die es zusätzliche Fachkräfte braucht, um das Wachstum in der Gebäudetechnik zu bewerkstelligen. Gefragt sind dabei Wissen in Elektroinstallation und Bus-Systemen (KNX), Photovoltaik und Elektromobilität. Aufgrund des neuen und interdisziplinären Feldes Smart Home werden aber genauso Kompetenzen in Betriebswirtschaft, Projektmanagement, Marketing und Kommunikation benötigt. Ein neues Smart Home Expert Program will diese Kompetenzen vermitteln.

