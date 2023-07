Das Megger-System CI-LCI besteht aus zwei Impulsgeneratoren (TX), einer leichten und flexiblen Auslesezange (150 oder 250 Millimeter Durchmesser), dem neuartigen Drallfeldsensor und entsprechenden Anschlussleitungen. Optional ist ein weiterer Sensor für Stromkreisbestimmungen, beispielsweise in Unterverteilungen, verfügbar. Das gesamte System ist in einem handlichen Hartschalenkoffer untergebracht.



Für die Ankopplung an offene Verteilungen gibt es serienmäßig Sicherheitsklemmen mit integrierter Sicherung nach CAT IV/600 V. Für den direkten Anschluss an NH-Sicherungen steht ein NH-Messadapter zum Aufstecken zur Verfügung.



Die geringen Abmessungen der Auslesegeneratoren erlauben den problemlosen Einsatz in Schaltschränken. Verwendet wird das System daher auch zur Stromkreisbestimmung an Schaltschränken, zur Kabelbestimmung auf Kabelbühnen oder zur Bestimmung von Einspeisestellen – sowohl in Niederspannungs- wie auch in Mittelspannungsnetzen.