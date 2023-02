Dreimal so viele Kunden wie sonst kamen innerhalb der ersten anderthalb Tage in die Mollner ETech-Filiale. Mit einer Verkaufsfläche von 130 Quadratmetern gehört das Elektrogeschäft zu jenen Verkaufsstandorten, die nach den Osterfeiertagen ihre Pforten öffnen durften.

Geschäfte mit mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche müssen sich vorerst noch gedulden. Das trifft nicht nur Großflächen-Anbieter wie MediaMarkt und Saturn. Mit den Standorten in Grein, Molln, Neuhofen und Windischgarsten hat bei ETech vorerst nur die Hälfte der Geschäfte geöffnet. Die Filialen in Linz Urfahr, Rohrbach, Gmunden und Schärding sind in der Corona Pandemie weiterhin nur per Telefon und E-Mail erreichbar. Diese Geschäfte dürfen nach derzeitigem Stand voraussichtlich am 2. Mai wieder aufsperren.