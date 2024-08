Thomas Fobbe übernimmt in seiner neuen Position die Gesamtleitung der DACH-Region bei Ledvance und verantwortet sowohl den Vertriebskanal Trade als auch den Vertriebskanal Retail. Er bringt langjährige Erfahrungen in verschiedenen Management-Funktionen in der Beleuchtungsbranche mit, darunter bei Watt24 und Trilux. Fobbe leitet den Vertrieb in Deutschland im Trade-Kanal bereits seit Juli 2023, inklusive Projektgeschäft für den dreistufigem Vertrieb. In seiner neuen Funktion soll er die Marktposition von Ledvance als Anbieter für Beleuchtungslösungen weiter ausbauen und das neue Geschäftsfeld als Systemanbieter für Photovoltaik in der Region etablieren.



„Ich freue mich darauf, die Geschäfte von Ledvance in der DACH-Region voranzutreiben. Dabei liegt unser Fokus auf der Umrüstung von Beleuchtungsanlagen, die heute mehr denn je von Bedeutung ist. Millionen von traditionellen Lampen sind vom EU-Verbot betroffen, sowohl in der gewerblichen als auch in der privaten Anwendung", äußert sich Fobbe selbst äußert zu seiner neuen Rolle.

>>> Lampenverbot – Das müssen Elektrotechniker*innen wissen



Für diesen Sanierungsbedarf setzt Ledvance auf umfangreiche Lösungen, um den Übergang zu nachhaltiger Beleuchtung zu erleichtern. Zudem werden mit dem neuen Photovoltaiksystem Renewables auch ganzheitliche Lösungen angeboten. Das PV-System von Ledvance bietet damit nicht nur effiziente Energieerzeugung, sondern auch die Möglichkeit zur intelligenten Integration in bestehende Infrastrukturen.