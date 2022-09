Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet der Erlebnistag Girls! TECH UP dieses Jahr wieder live und in vollem Umfang statt: Am 14. Oktober können sich Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren im Haus der Ingenieure in Wien aus erster Hand über (elektro)technische Berufe informieren, weibliche Vorbilder kennenlernen und ihre Talente testen. Energiewende, Digitalisierung, Automatisierung – um die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen, spielen innovative Technologien aus dem Bereich Elektrotechnik und Informationstechnik eine wesentliche Rolle. Technikerinnen und Ingenieurinnen sind gefragt wie nie zuvor, die Zukunftsperspektiven für Frauen in technischen Berufen besser denn je. Beim Girls! TECH UP-Erlebnistag können Schülerinnen in verschiedene Berufsfelder schnuppern, ihr technisches Geschick bei zahlreichen Mitmachstationen testen und erste Kontakte zu Top-Unternehmen knüpfen.