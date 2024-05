„Ich freue mich darauf, im Bereich Digital Grid mit einem so talentierten Team zusammenarbeiten zu dürfen. Gemeinsam werden wir das Geschäft weiterentwickeln, unser Ökosystem ausbauen und neue innovative Lösungen für die gesamte Energiewertschöpfungskette anbieten“, so Llanes über seine neue Aufgabe.

Vor seiner Ernennung zum CEO von Digital Grid hat sich Llanes nicht nur bei AutoGrid, sondern auch in verschiedenen anderen Führungspositionen bei Schneider Electric bewährt, etwa als Vice President National Sales Force und Vice President Channel Business Development & Strategy. Seine Tätigkeit bei AutoGrid gipfelte im kürzlich erfolgten Verkauf des Unternehmens an Uplight, einem Anbieter von Softwarelösungen für die Dekarbonisierung des Energiesektors. Llanes kam 2010 zu Schneider Electric und besitzt einen Bachelor of Science in Finance and Economics von der University of Illinois Urbana-Champaign.



„Zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung des Energiesektors ist Ruben Llanes als CEO von Digital Grid der richtige Mann am richtigen Ort“, lobt Nadège Petit, Chief Innovation Officer von Schneider Electric. „Mit der Transformation des traditionellen Stromnetzes hin zu einem modernen, digitalen Energienetz, findet gerade eine entscheidende Veränderung statt. Und das braucht entsprechende Technologien." Gemeinsam mit Kunden und Partnern will man mit Llanes als neuem CEO künftig die effiziente Nutzung von Energie vorantreiben und die Kapazität und Anpassungsfähigkeit der Stromnetze maximieren.