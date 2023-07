1. Schritt: Normenrecherche



Am Beginn des Projekts stand eine intensive Normenrecherche:

Welche Normen und Standards können für eine wiederkehrende Prüfung von DC-Ladestationen angewendet werden?



Welche nur für Teilaspekte?



In welchen Bereichen fehlen noch Normen und Standards?

In welchem Zusammenhang stehen diese Normen und Standards zu legislativen Dokumenten?



Diese Fragen galt es für das Forschungsteam zu klären.

2. Schritt: Definition möglicher Fehlerszenarien

In einem nächsten Schritt wurden auf Basis der Expertise des Projektteams sowie mehrerer Betreiber*innen von DC-Ladeinfrastruktur mögliche Fehlerszenarien bei DC-Ladestationen eruiert und beschrieben, ein Auszug der wesentlichsten ist in der untenstehenden Abbildung grafisch dargestellt. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die möglichen Gefahren gelegt, welche für Nutzer*innen von DC-EVCS auftreten können. Dies betrifft am häufigsten jene Teile einer Ladestation, mit welchen die Nutzer*innen in direkten Kontakt kommen können – das sind beispielsweise die Ladeleitung („Ladekabel“) oder der Ladesteckverbinder („Ladestecker“).