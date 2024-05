Das Österreichische Volkswohnungswerk (ÖVW), Tochter der Erste Bank, macht seine Immobilien grüner: In einer ersten Ausbaustufe sind 240 E-Ladepunkte für das Laden am eigenen Garagen-Stellplatz für die Bewohner*innen geplant. Möglich wird das durch die Zusammenarbeit Payuca und dem Energieversorger Verbund, die eine gemeinsame Ladelösung für die Immobilienwirtschaft – insbesondere für Garagen in Mietwohnhäusern – anbieten.





