Produktneuheiten und Services im Bereich Brandschutz, Löschtechnik und Notbeleuchtung stellte die Labor Strauss Gruppe (LST) in Essen vor. Ein Schwerpunkt lag auf der modularen Brandmelderzentrale BC600 mit der Möglichkeit zur Vernetzung von bis zu 127 Teilzentralen sowie auf der kompakten Brandmelderzentrale BC08, die für den Schutz kleiner Objekte bestens geeignet ist.



Wie die Brandmelderzentralen können sämtliche LST-Löschsteuerzentralen in die App REACT eingebunden werden. Diese ermöglicht Betreibern den mobilen Fernzugriff. „Die Integration der App ist mittlerweile vom Kindergarten bis zum Energieversorger fixer Bestandteil geworden“, so Produktmanager Andreas Schumacher.



Die Produkte für Not- und Sicherheitsbeleuchtung wurden erstmals auf der Security vorgestellt. „Ob aktive, dynamische oder adaptive Fluchtweglenkung – die unkomplizierte Integration in die Brandmeldeanlage sowie zeit- und kostenschonende Synergien durch gekoppelte Errichtungs-, Service- und Wartungsleistungen bieten Errichtern und Betreibern enorme Vorteile“, erklärt LST-Produktmanager Christian Taferner. Je nach Anwendung können die TÜV-geprüften Beleuchtungssysteme mit hochwertigen LED-Leuchten in Einzelbatterie- oder Gruppen- bzw. Zentralbatterieanlagen zusammengefasst und bei Bedarf über Funk überwacht werden.