EnBW-Einstieg bei Smatrics abgeschlossen

Der Einstieg der EnBW über ihre Tochtergesellschaft EnBW mobility+ beim österreichischen E-Mobilitäts-Pionier Smatrics ist nach der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden durch das Closing abgeschlossen. Die EnBW-Tochter EnBW mobility+ übernimmt 25,1 Prozent an der Verbund-Tochter Smatrics. Die beteiligten Unternehmen wollen durch die verstärkte Zusammenarbeit zukunftsfitte E-Mobilitätslösungen für Unternehmen als „Powered by Smatrics“ Lösung entwickeln und anbieten. Bereits seit 2020 betreiben Smatrics und die EnBW über ein Joint Venture in Österreich das mit 250 DC und HPC Ladepunkten größte landesweite Schnellladenetz – bis Jahresende werden 150 weitere Schnellladepunkte dazukommen.