Das Kunsthaus Bregenz wurde 1997 nach dem Entwurf von Peter Zumthor erbaut. Der Schweizer Architekt inszenierte das Gebude als von innen leuchtenden Kubus. Dreifach gebrochenes Tageslicht erhellt die Ausstellungsflächen, je nach Wetter und Tageszeit von einer Lichtsteuerung mit Kunstlicht ergänzt.



Damit das Wechselspiel zwischen Licht und Raum eine zeitgemäße Lichtqualität erhält, ist die Beleuchtung zum ersten Mal seit 25 Jahren umfassend erneuert worden: Allein in den drei Obergeschossen des KUB hat Zumtobel – bereits bei der Erstausstattung in den 1990er Jahren für die Beleuchtung zuständig – gemeinsam mit dem Team der KUB-Haustechnik 660 Lampen gegen State-of-the-Art-LED-Leuchten ausgetauscht. Während die Lampen bisher mit jeweils zwei 36 Watt Leuchtstoffröhren bestückt werden mussten, genügt nun ein einzelnes

LED-Leuchtmittel pro Lampe, das mit 26 Watt nur noch 36 Prozent der bisherigen Energie benötigt.



Dabei kommen sparsame, speziell von Zumtobel konstruierte LED-Sonderleuchten zum Einsatz, die in die bestehende Infrastruktur eingesetzt werden können. In Kombination mit der tageslichtabhängigen Steuerung soll es dem Kunsthaus Bregenz künftig gelingen, mehr als 50 Prozent des bisherigen Stromverbrauchs im Beleuchtungssystem einzusparen.