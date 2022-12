Nicht zuletzt durch die Pandemie relevant wurde Licht, das sich automatisch ein- und ausschaltet. Der Lichtschalter muss dadurch nicht betätigt werden – ein Vorteil in Sachen Hygiene. Ganz praktische Ansprüche stellen Hausmeister und Reinigungspersonal an die Beleuchtung: „Eine leichte Einstellung und Handhabung, zum Beispiel per App und ohne den Einsatz einer Leiter, vereinfachen die Wartung“, erklärt Matthias. „Auch die Überprüfung von Lichtfunktionen per App, wie zum Beispiel beim Notlicht, erleichtern dem Hausmeister die Arbeit.“ Für den wöchentlichen Treppenhausputz wiederum kann ein verlängertes, 20-minütiges Lichtintervall eingestellt werden.



Soll das Licht dauerhaft eingeschaltet bleiben, beispielsweise bei Umzügen oder Ein- und Ausladevorgängen, kann das über eine Dauerlichtfunktion erfolgen. Und da sich im Außenbereich oder auch im Stiegenhaus an den Lichtquellen Insekten tummeln, sollten Leuchten so abgeschlossen sein, dass keine Insekten eindringen können. Das reduziert auch den Reinigungsaufwand erheblich.