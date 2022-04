Nachhaltige Beleuchtung: LED, 3D-Druck und Kreislaufwirtschaft

Künstliches Licht hat in unserer Gesellschaft eine wichtige Bedeutung. Es vermittelt Sicherheit und Wohlbefinden im öffentlichen Raum. Licht erfüllt oft auch eine ästhetische Aufgabe, wenn es darum geht, historische Gebäude oder Wahrzeichen einer Stadt sichtbarer zu machen. Gleichzeitig belasteten die Herstellung und der Betrieb der Beleuchtung due Umwelt in vielerlei Hinsicht. Um die richtige Balance zu finden, hat die Elektron Austria einen Prozess geschaffen, der sicherstellen soll, den verschiedenen Ansprüchen an das Licht gerecht zu werden und gleichzeitig die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten.



Um das gewünschte Beleuchtungsresultat herbeizuführen, unterstützt die Elektron Austria ihre Kund*innen im gesamten Prozess – von der Planung bis zur Realisierung des Projektes. Elektron Austria bietet bedarfsorientiertes Licht – da wo es gebraucht wird, dann wann es gebraucht wird. Erreicht wird das durch Vernetzung der Leuchten, den Einsatz von passenden Sensoren sowie zukunftsweisender Lichtsteuerung, die sich situativ an die wechselnden Anforderungen anpasst.



In Punkto Nachhaltigkeit geht die Elektron Austria zudem einen Schritt weiter und die Möglichkeit, alle Straßenleuchten klimaneutral zu beziehen. Alle bei der Herstellung, Verpackung, Logistik und Entsorgung unvermeidbaren Emissionen werden dabei mit dem Projektpartner myclimate kompensiert. Norbert Kolowrat und sein Team freuen sich

darauf in Österreich, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden, Elektroplanungs- und Installationsunternehmen sowie Industriekunden nachhaltige Beleuchtungslösungen zu realisieren.