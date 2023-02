EcoStruxure Asset Advisor ist eine Softwarelösung von Schneider Electric, die sich vor allem zum Einsatz in kritischen Infrastrukturen, etwa in Kraftwerken, Krankenhäusern oder der Lebensmittelindustrie eignet. In all diesen Bereichen ist die Aufrechterhaltung der Energieversorgung sowie eine gleichbleibend hohe Qualität von Strom und Spannung essentiell. Die Softwaresuite überwacht die eingebundenen elektrischen Geräte in Echtzeit und ermöglicht so ein intelligentes Alarmmanagement. Die Analyse von Zustandsdaten erlaubt zudem eine vorausschauende Wartung der Anlage.



Frédéric Godemel, Executive Vice President für Power Systems and Services bei Schneider Electric, hierzu: „Wir haben im Bereich Digital Services ein starkes Wachstum verzeichnet und wissen um die Relevanz kritischer Systeme. Gerade für große Produktionsbetriebe wie den Komplex in Toluca sind diese unverzichtbar." So könne etwa die Produktivität ohne Erhöhung der Betriebskosten oder zusätzliche Umweltbelastungen gesteigert werden.