Smart vom Start

Proptech steht für die digitale Transformation der Immobilienbranche – diesen Kerngedanken hat das Ende 2020 gegründete Startup Techwoodhomes verinnerlicht: Mit einem Team aus Architekt*innen, Baumeister*innen und Smart-Home-Expert*innen hat das Unternehmen in der Nähe von Wien ein Pilotprojekt gestartet, um die Möglichkeiten der Digitalisierung für Einfamilienhäuser aufzuzeigen und dabei auch den CO 2 -Fußabdruck zu verringern.



Das Ziel: Smart Home, Architektur, Nachhaltigkeit und Assisted Living unter einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Unter der Leitung von Gründer Michael Rohrmair verbaut Techwoodhomes quasi ab Grundsteinlegung intelligente Technologien in Einfamilienhäuser, die auf nachhaltige Rohstoffe wie Holz, Schafwolle und Lehm setzen. Doch das Pilotprojekt ist nur der Anfang. Künftig soll eine breit angelegte und international vernetzte Infrastruktur entstehen. Das Unternehmen integriert eine Vielzahl an smarten Technologien in die Gebäude: So verfügen diese über einen Zugang via Fingerabdruck-Scanner, vernetzte Sicherheitskameras, eine automatische Lieferklappe, eine Elektroladestation und ein intelligentes Heizungs- und Kühlsystem in Wand und Decke.