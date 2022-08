Auch wenn in Österreich einige Bundesländern sehr engagiert sind, was den Ausbau der Photovoltaik betrifft, stellte der Branchenverband Photovoltaic Austria ein eher zurückhaltendes Zeugnis aus (Elektropraxis@Punktum berichtete). Bis auf Oberösterreich hat keines der neun Bundesländer seine Ausbauziele erreicht. Ein Grund: Die legistischen Rahmenbedingungen seien durchwachsen und wurden im letzten Jahr nur punktuell verbessert, so PV Austria.

Zum "PV-Machtkampf in Österreich" meldet sich nun auch die Sun Contracting Gruppe, Anbieter von Photovoltaik Contracting für Gewerbe, Industrie und den öffentlichen Sektor, zu Wort. Wien positioniere sich im Bereich des Erneuerbaren-Ausbaus zwar gerne als österreichischer Musterschüler – die Realität sei aber ernüchternd: Es gebe zwar aktuell Solarpflichten – der große Schlag bleibe allerdings überall aus, lautet das Fazit der Gruppe. Einzig die Steiermark engagiere sich im Bereich Agri-Photovoltaik derzeit stark. Der Fokus liege hierauf auch in Oberösterreich.

Die Ursache der Zurückhaltung verortet Sun Contracting im österreichischen Föderalismus. Unterschiedliche Kompetenzaufteilungen zwischen Bund und Ländern würden dafür sorgen, dass der rechtliche Rahmen keiner konsequenten Linie folgt, die Bundesländer ihre eigenen Regeln machen und die Klimaziele selbst festlegen – ebenso wie die Erreichung dieser Ziele. Doch um ernste und greifende Maßnahmen setzen können brauche es ein Miteinander. Bei ebendiesem Miteinander hakt Sun Contracting mit dem Contracting-Geschäftsmodell ein. Derzeit hält die Unternehmensgruppe bei einer installierten und projektierten Photovoltaikleistung von 106,7 Megawattpeak in vier europäischen Ländern.