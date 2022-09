Photovoltaik gewinnt zunehmend an Beliebtheit, wie die Wachstumsraten zeigen. Mit einer Verstärkung dieses Trends ist in den nächsten Jahren auf Grund des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes wie auch der aktuellen Energiekrise zu rechnen. Durch die wachsende Nachfrage und Lieferkettenschwierigkeiten ist die Beschaffung von PV-Systemen für Unternehmen zu einer Herausforderung geworden. Der GFT Unternehmensverbund will daher seine Kompetenzen als Einkaufsverbund mit rund 200 Mitgliedern nutzen, um diese in der Beschaffung von Photovoltaik-Technik zu unterstützen.