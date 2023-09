Die Stadt Wien errichtet auf öffentlichen und stadtnahen Gebäuden und Flächen Photovoltaik-Anlagen. Derzeit sind acht Photovoltaik-Anlagen auf Amtshäusern der Stadt Wien bereits in Betrieb, vier weitere sind in Umsetzung. Damit befinden sich 252 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 34 MWp auf stadteigenen Flächen.

Davon sind 169 PV-Anlagen auf Flächen des Magistrats, mit einer Gesamtleistung von rund 21 MWp. Davon befinden sich 57 PV-Anlagen auf Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (Schulen, Kindergärten, Bildungscampus etc.) mit einer Gesamtleistung von ca. 2,2 MWp. 1 MWp entspricht in etwa einer PV-Fläche in der Größe eines Fußballfeldes.