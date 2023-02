Die komplexen Arbeiten bei laufendem Betrieb starteten 2019 und wurden Ende des Vorjahres erfolgreich abgeschlossen. Die Anlage wurde damit fit für die Energiewende gemacht: Durch die Modernisierung der Netzschaltanlage ist die Einspeisung erneuerbarer Wasserkraft in das Kärntner Versorgungsnetz für die nächsten Jahrzehnte gesichert. Die Arbeiten seien „extrem herausfordernd" gewesen, konnten aber dank dem Team der APG termingerecht, ohne Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit und unfallfrei umgesetzt werden, resümiert Projektleiter Wolfgang Ranninger.

Die APG will in den nächsten zehn Jahren rund 3,5 Mrd. Euro in die österreichische Strominfrastruktur investieren. Im Verhältnis sind das rund 19 Prozent der insgesamt 18 Mrd. Euro, die die E-Wirtschaft in den kommenden zehn Jahren in die Netzinfrastruktur investieren will. „Das ist der Schlüssel um die Anforderungen der Zukunft, das Gelingen der Energiewende sowie die Elektrifizierung von Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft zu ermöglichen", betont Schuh.