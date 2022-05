April 2022: Stromdeckung durch drei Viertel Erneuerbare

Überwiegend musste im April zwar nach wie vor Strom importiert werden, jedoch waren heuer erstmals wieder mehrere Exporttage dabei. „Insgesamt war im April eine importierte Strommenge von 477 GWh nötig. An sieben Tagen konnte bilanziell exportiert werden. Hier reden wir von 85 GWh“, weiß Thomas Karall, kaufmännischer Vorstand der APG. Im März musste noch deutlich mehr als das Doppelte eingekauft werden. Im Vergleichsmonat des Vorjahres (928 GWh) war es nicht ganz das Doppelte.



Die einzelnen Bundesländer beziehen Strom aus dem APG-Netz und können Überschüsse auch in das überregionale Netz einspeisen und damit österreichweit nutzbar machen. In Summe wurde mit rund 1.018 GWh mehr Strom von den Bundesländern entnommen, als mit rund 903 GWh eingespeist werden konnte. Die drei Bundesländer mit der höchsten Stromentnahme waren Wien (203 GWh), die Steiermark (187 GWh) und Kärnten (186 GWh). Am meisten in das österreichweite APG Netz konnten Niederösterreich (232 GWh), das Burgenland (189 GWh) und Tirol (141 GWh) einspeisen.