Eine Mini-Energiegemeinschaft bestand in Großraming praktisch seit In-Kraft-Treten der entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen zu Beginn 2022. „Den Prototypen habe ich mit meinem Schwiegervater gegründet“, erinnert sich Gschwandtl. Der erneuerbare Strom für die inzwischen mehr als 100 Abnehmer*innen kommt von privaten PV-Anlagen, Kleinwasserkraftwerken und vom Windpark Laussa. Gerade der leistungsfähige Windpark ermöglicht das zukünftig noch raschere Wachstum im Sinne der Energiewende.



Wie viel Zeit er für das Wachsen und Gedeihen „seines“ Babys aufwendet, kann Gschwandtl gar nicht so genau sagen. Er selbst ist ein – ebenso umwelt- wie technikaffiner – Software-Entwickler, unter seinen Mitstreitenden finden sich auch Techniker*innen und HTL-Lehrkräfte. Dass es sich bei der EEG Ennstal mittlerweile um einen an die Gemeinde angebundenen Verein handelt, ist auch der Tatsache geschuldet, dass Gschwandtl zugleich als Gemeinderat im Umweltausschuss tätig ist.



Bei der Festlegung der Tarife wurde darauf geachtet, dass sowohl für Einspeiser*innen wie auch für Verbraucher*innen finanzielle Anreize bestehen. Problematisch sind dabei die oftmals langfristigen Verträge, an die einerseits große Erzeuger*innen durch Exklusivklauseln der Energieversorger, andererseits auch Großabnehmer gebunden sind. „Dazu kommt der komplizierte Registrierungsprozess für Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen. Da hat schon so mancher aufgegeben.“



In technischer Hinsicht ist aus Sicht des EEG-Gründers bei den Smart Metern bzw. bei der Bereitstellung der Verbrauchsdaten nachzubessern. „Wenn ich am Nachmittag zeitversetzt die Daten des Vortages bekomme, ist der Nutzen leider recht begrenzt.“ Gschwandtl verweist in diesem Zusammenhang auf ein Forschungsprojekt der HTL Vöcklabruck, um künftig zeitnahe Daten zur Verfügung stellen zu können.