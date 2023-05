Die österreichische Gemeinde Stanz im Mürztal wird zum europäischen Vorreiter. Im Rahmen des „European Smart Villages Observatory Meetings“ am 11. Mai in Graz wurde das Projekt „Stanz Token“ als ein Leuchtturmprojekt der EU-Kommission vorgestellt.



Bürgermeister Fritz Pichler und Riddle&Code Geschäftsführer Kai Siefert legten den Schalter um und aktivierten damit die Echtzeitanbindung der ersten Stanzer Stromproduzenten und Verbraucher. Mit dieser Hard- und Softwarelösung können die Mitglieder der Energiegemeinschaft Stanzertal (EEG) ihr Verbrauchsverhalten besser an die produzierte Strommenge der Gemeinschaft anpassen und gleichzeitig die Hoheit über ihre eigenen Daten behalten. Zukünftig soll die nicht verbrauchte Energie sogar eine eigene Währung (StanzerTaler) werden.