Hybride Kraftwerke, die erneuerbare Energie aus mehreren Quellen wie Sonne oder Wind gewinnen, können Strom konstanter in das Netz einspeisen. In Österreich ist seit Jahresbeginn das größte Hybridkraftwerk in Trumau am Netz (Elektropraxis@Punktum berichtete). Mehrere Kleinkraftwerke versorgen dort über 17.400 Haushalte mit grünem Strom aus Wind und Sonne. Möglich macht das ein im Rahmen der Aspern Smart City Research (ASCR) entwickelter Hybridregler. Dieser kann den Kraftwerkspark von Wien Energie intelligent und selbstständig regeln und damit wechselnde Wetterbedingungen netzstützend ausgleichen.



