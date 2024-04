Am Ende der kommenden Legislaturperiode im Oktober 2029 werden es nur noch wenige Monate bis zum magischen Datum 2030 sein, an dem Österreich seine gesamte Stromversorgung bilanziell aus erneuerbaren Quellen decken will. 2030 muss Österreich zudem das erste Zwischenziel bei der Reduktion von Treibhausgasen nach dem Europäischen Klimaschutzgesetz erreichen. Der Weg zur Energiewende solle deshalb trotz Wahlkampfes fortgesetzt werden – das forderte der Geschäftsführer der Linz Netz, Johannes Zimmerberger beim Energiepolitischen Hintergrundgespräch des Forums Versorgungssicherheit am Anfang April.



Die Sprecherin des Forums Versorgungssicherheit, Brigitte Ederer, erinnerte in diesem Rahmen auch daran, dass sich Österreich rechtlich verpflichtet hat, bis 2030 vorgegebene Emissionsziele zu erreichen – falls es nicht gelingt, drohen Strafzahlungen. „Die Umstellung auf erneuerbare Energien muss zügig weitergehen“, so Ederer, „parallel dazu müssen die Netze ausgebaut werden. Aber dieser Ausbau kann nur dann rasch und zugleich kosteneffizient erfolgen, wenn die Netzbetreiber die richtigen Rahmenbedingungen vorfinden.“



