Eine KI erstellt auf Basis einer digitalen Punktwolke eine automatisierte Flugroute für die Mastbefliegung. So können bis zu 2.000 Bilder eines Mastes aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen werden. Auf diese Weise wird die KI darauf trainiert, in der Lage zu sein, die Qualität des Anstrichs zu überprüfen. „Zusätzlich macht es diese automatisierte Mastbefliegung möglich, ein realgetreues 3D-Bild eines Masten zu erstellen, das unsere Mitarbeitenden via VR-Brille zur weiteren Analyse oder zu Schulungszwecken verwenden können“, konstatiert Weixelbraun.



Bis voraussichtlich 2024 werden entscheidende Fortschritte im Projekt erwartet, um die Technologie standardmäßig einsetzen zu können. „Weil es noch keinem anderen Unternehmen gelungen ist, diese spezielle KI-Anwendung erfolgreich umzusetzen, haben auch schon Übertragungsnetzbetreiber aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden ihr Interesse an der Entwicklung bekundet“, freut sich Weixelbraun.