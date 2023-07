„Der gesamthafte Plan ist ein unerlässlicher Schritt in Richtung Energiezukunft“, sagte Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie, zum vorgestellten ÖNIP. Dem Plan müssten aber jetzt sehr rasch konkrete Umsetzungsschritte für starke und leistungsfähige Netze folgen. Schmidt kündigt eine genaue Analyse des ÖNIP an, vor allem auch in Hinblick auf zusätzlich erforderlichen Speicher- und Flexibilitätsbedarf. Denn, so Schmidt: „Bei der Energiewende denken Viele an Wasserkraft, Wind und Photovoltaik. Aber gerade die Netzinfrastruktur ist das Rückgrat der Energiewende. Die Verteiler- und Übertragungsnetze sind die hidden champions der Energiezukunft.“

Weiters betont die Generalsekretärin, dass zusätzlich alle zur Verfügung stehenden Technologien für die Erzeugung mit ihren jeweiligen Stärken gleichermaßen genutzt werden: "Wir brauchen dringend mehr Speicherkapazität!“ Die Gesamtsumme für die nötigen Investitionen in die Energie-Infrastruktur beziffert Österreichs Energie mit mindestens 60 Mrd. Euro.