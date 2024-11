„Die Sorge vor dem Gaslieferstopp durch die Ukraine zeigt, wie unsicher und verletzlich die österreichische Energieversorgung eigentlich ist“, sagt Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender von Photovoltaic Austria. „Wir müssen raus aus diesen Abhängigkeiten. Die Menschen und die Wirtschaft brauchen auf Perspektive auch wieder stabile Strompreise. Die einzige Chance dafür ist der Ausbau erneuerbarer Energie." Dafür benötige es einen stabilen Kurs über Legislaturperioden hinweg und unabhängig davon, welche Parteien regieren.

>>> Senken Erneuerbare den Strompreis?

Mit dem Jahressoll von 2 Gigawatt ist die österreichische PV-Branche für rund 3,3 Mrd. Euro Umsatz, 1,6 Mrd. Euro an heimischer Wertschöpfung und rund 10.000 Arbeitsplätze in Österreich verantwortlich, rechnet der Verband vor. „Jetzt so zu tun, als würden die 200 Millionen Euro an Steuerkürzung für kleine PV-Anlagen das Land an den Bettelstab bringen, ist lächerlich", kritisiert Vera Immitzer, Geschäftsführerin PV Austria. Sie betont weiter, dass Photovoltaik der einzige Weg in die Energiewende sei, den die Bürger*innen selbst gehen können: „Ein Förderstopp wäre jetzt Gift für den PV-Ausbau. Was wir brauchen, sind klare Förderverhältnisse und zielgerichtete Förderungen.“