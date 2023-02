Neben Sitz oder Betriebsstätte in Österreich muss das antragstellende Unternehmen zudem vor dem 31. Dezember 2019 gegründet worden sein. Als Gründungsdatum gelten dabei die Eintragung der Gewerbeberechtigung oder die Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit.

An letzterem Punkt entzündet sich vor allem die Kritik: Jungunternehmer und Start-ups, die ihre Tätigkeit nach dem Jahreswechsel aufgenommen haben, fallen damit grundsätzlich durch den Rost. Das betrifft rund 6.000 Betriebe in ganz Österreich. Ebenfalls nicht anspruchsberechtigt sind Selbstständige, deren Jahreseinkommen durch Investitionen oder Abschreibungen unter der Grenze von 5.527,92 Euro lag. Nicht zu vergessen: Personen, die nebenbei geringe Einkünfte aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit beziehen. Jede Menge Ausnahmen also für einen Fonds, der als Sicherheitsnetz für Corona -Geschädigte gedacht sein sollte!

In der zweiten Phase der Auszahlung soll es daher zu einer „vertiefenden Betrachtung der finanziellen Situation“ kommen. Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf geht davon aus, dass in Kürze neue, erweiterte Kriterien seitens der Regierung erstellt werden. Bis dahin heißt es für viele Unternehmer in Österreich, den Gürtel enger schnallen.