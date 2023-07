Preisgestaltung hat viel mit Positionierung zu tun – und mit Ausdauer. Wer eine Niedrigpreisstrategie wählt, kämpft in einem Segment, in dem es viele Marktbegleiter gibt. Produkte aus Billiglohnländern bilden eine starke Konkurrenz und die Qualität bleibt dabei oft auf der Strecke. Was aber für die Kaufentscheidung eine untergeordnete Rolle spielt, denn was zählt, ist nur der Preis. Oder provokant formuliert: „Billig sein muss der, der sonst nichts kann.“



Wählt man jedoch das Mittel- oder Hochpreissegment, verändert das automatisch die Zielgruppe. Konsument*innen interessieren sich dann auch für Qualitätskriterien und sind bereit, mehr dafür zu bezahlen. Diese Erwartungen an das höherpreisige Produkt müssen selbstverständlich erfüllt, im besten Fall übertroffen werden, sonst geht der Schuss nach hinten los.