Ein angestammter WEBUILD-Aussteller mit Elektrokompetenz ist die Technische Alternative RT GmbH. Auf der Messe stellt der niederösterreichische Hersteller von Regelgeräten für die Heizungs- und Gebäudetechnik unter anderem innovative Tools für Datenlogging und Fernzugriff vor. „Der Technikerin oder dem Techniker erspart das viele, zum Teil unnötige Fahrten zum Kunden“, sagt Key-Account-Managerin Tina Miedler.

Die Gebäudetechnik insgesamt wird immer umfangreicher. Erforderlich ist daher flexibles Energiemanagement mit hoher Kompatibilität. Modularer Hardware-Aufbau und ein breites Angebot an Erweiterungsmodulen bis hin zu Pumpengruppen ermöglichen die Realisierung nahezu jeder Anlage.

>>> Strom in Europa: Österreich mit dritthöchstem Erneuerbaren-Anteil

„Plug-and-Play-Ansätze werden hier auch in Zukunft nur in Teilbereichen funktionieren“, ist Miedler überzeugt. Vorlieben und Nutzungsverhalten sowie höchst unterschiedliche Kombinationen in der Gebäudetechnik (Heizung, Solar, Kühlung, Lüftung, Batteriespeicher und Wallboxen) erfordern professionelle, frei programmierbare Energiemanagementsysteme.