Ein erstes Highlight der neuen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen ist die Messe Light + Building in Frankfurt am Main. Unter ihren zukunftsorientierten Mottos „Wir bringen die Zukunft ins Haus“ (PEAKnx) und „Gemeinsam erschaffen wir die Energiezukunft von morgen schon heute“ (neoom) wird vom 2.-6. Oktober 2022 auf der Messe in Halle 9.0 am PEAKnx Stand B 70 gezeigt, wie die Integration von modernem Energiemanagement in Smart Homes funktioniert.