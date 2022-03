Schlauer Strom aus der Cloud

Mit der Vision, den Energiesektor weiter zu dezentralisieren, bietet NTUITY die Chance, über Photovoltaikanlagen selbstgewonnene Energie nicht nur zu nutzen, sondern sie auch mit anderen Abnehmer*innen zu teilen. Basierend auf Microsofts Cloud-Computing-Plattform Azure, wo die Datenstruktur für das Teilen des nachhaltig gewonnenen Stroms zuhause ist, überwacht NTUITY’s „Internet of Energy“-Plattform die Transformation von Strom-Konsument*innen zu Strom-Produzent*innen, sogenannten „Prosumer*innen“. Gemeinden, KMU oder Privatpersonen, können so Energiegemeinschaften bilden.



„Die IoT-Infrastruktur der Microsoft Cloud schafft die perfekten Voraussetzungen für die Datenspeicherung und -weiterverarbeitung. Zusätzlich speichern wir offline Sicherheitskopien der Daten ab, womit Kund*innen auch gegen Internet-Ausfälle abgesichert sind“, so Stephan Podlipnig, CTO NTUITY über die Partnerschaft mit Microsoft.