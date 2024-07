Steinbach will die Produktion auch weiterhin wieder verstärkt in der Region ansiedeln. Bei der Wasserpflege ist das bereits der Status Quo: Flüssigmischungen und Tabletten werden bereits am Standort produziert. Auch die Verpackungen stellt das Unternehmen mit Extrusions-Blasformmaschinen selbst her. „Wir produzieren als eines der wenigen Unternehmen die Gebinde selbst. Wenn ich 80–90 Prozent Vollstunden Auslastung habe, kann ein Lieferant nicht billiger sein als ich selbst. Und diese Logistik macht uns krisensicher", betont der Firmeninhaber. Der Erfolg des Unternehmens sei auch dem Fakt zuzurechnen, dass man immer Ware hatte, wenn andere nicht mehr liefern konnten. Im nächsten Schritt will Steinbach daher die Wertschöpfung von China nach Europa holen.“

>>> Ausfallsichere Stromversorgung für Mayr-Melnhof Holz



Für all diese Pläne benötigt der Unternehmer verlässliche Zahlen. Auch dafür will Steinbach Janitza setzen. Seine Idee: „Wir planen einen durchgängig besetzten Leitstand. Die Idee ist, dass die Ursache für eine Störung an einer bestimmten Stelle in einem völlig anderen Bereich liegen kann. Das lässt sich mit Monitoring und Aufzeichnungen viel besser nachverfolgen.“