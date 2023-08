Sie sprechen gern von einer „Demokratisierung der IT“. Ist die technische Komplexität Ihrer Lösungen für KMU zu bewältigen?



Pfeffer: In jedem Fall. Unternehmen wollen ja das Rad nicht selbst bauen, sondern damit fahren. Wir stellen ihnen ein funktionstüchtiges Fahrrad zur Verfügung. Daher bieten wir gemeinsam mit unseren Partnern bewusst sehr niederschwellige Lösungen. Vergleichbar ist das mit einem ERP-System, wie es kleine und mittlere Unternehmen für Auftragsabwicklung und Buchhaltung einsetzen. Sie wollen das System und dessen Module nutzen und nicht selber entwickeln. Ähnlich unser Angebot: Wir stellen die Werkzeuge zur Verfügung, unsere Kunden können sie einsetzen.



Das Non-Financial-Reporting nimmt zu. Die großen Unternehmen setzen sich schon heute ESG-Ziele und geben diese an Vorlieferanten weiter. Damit wird das auch ein KMU-Thema. Um noch auf die Energiegemeinschaften überzuleiten: In Niederösterreich gibt es die Verpflichtung, einen Energiebeauftragten zu bestimmen. Dieser muss die Energiedaten der einzelnen Objekte auf monatlicher Basis in ein Energiemanagementsystem einpflegen. Mit IoT-Lösungen lässt sich dieser Vorgang automatisieren.



Wie steht es um den Datenschutz bei Ihren Lösungen?



Pfeffer: Das ist für uns ein Riesenthema, das wir sehr ernst nehmen. Wir haben einen Experten für Cybersecurity im Unternehmen und sind gemäß der Norm 27.001 zertifiziert. Das betrifft nicht nur das Unternehmen, sondern sämtliche Prozesse. Das Rechenzentrum befindet sich an unserem Standort in Ruprechtshofen. Und selbstverständlich sind unsere Software und unsere Systeme auch zu 100 Prozent DSGVO-konform.